Kolumne Wilbert : Wilma und ihr Bügelzimmer

Foto: TV/Werhan, Michael

Meine Wilma ist ja sowas von begeistert. Endlich konnte sie ihren Schwarm Günter Jauch in Klausen live und in Farbe erleben. Und was soll ich sagen, an seinen Lippen hat sie gehangen.

Vor allem die Geschichten von seinem Großonkel auf dem Weingut fand sie faszinierend. Zwei Bügelzimmer!! Und ein Fahrradzimmer. Wahnsinn. Sowas kennen wir einfache Menschen ja nicht.

Hmm, aber leider hat das meine Wilma auch auf eine Idee gebracht, die mir nicht so richtig gefällt. Denn sie möchte jetzt auch ein Bügelzimmer haben. Wenigstens eins. In diesem Raum könne sie in auch einen gemütlichen Sessel hinstellen und einen Fernseher, um ohne meine Besserwisserei (sagt Wilma) „Wer wird Millionnär“ zu schauen.