Wilbert : Wittlich, mitten zwischen Mosel, Saar und Lahn

Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen erfahren habe, wird Wittlich kommende Woche das Zentrum aller fließenden Gewässer in unserer Gegend. Und damit meine ich nicht die Lieser.

Nein, damit meine ich Mosel, Saar und Lahn. Denn am Donnerstag wird das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn eingerichtet, Polit-Prominenz inklusive. Das neue Amt ist ein Zusammenschluss der Ämter in Koblenz, Trier und Saarbrücken, zuständig für die Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und was liegt da näher. als den offiziellen Termin in Wittlich zu machen, im Eventum? Nichts, dachten sich die Verantwortlichen. Und so steigt die große Foto-Sause in unserem schönen Wittlich. Da werden sich die Bernkastel-Kueser aber ganz schön ärgern, dass der Termin nicht bei ihnen vor historischer Kulisse am ach so wunderschönen Moselufer ist.