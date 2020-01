Wilbert : Wolfsbarsche aus Wittlich

Esst Ihr auch so gerne Fisch? Ich ja nicht, aber meine Wilma ist ganz wild auf alles, was aus dem Meer, Fluss oder Teich kommt. Mir ist ja ein grätenfreies Schnitzel mit Pommes ehrlich gesagt lieber.

An Weihnachten, als mein Cousin aus dem Saarland anrief, kam mir da aber so eine Idee. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was das Saarland mit Fisch, Wilma und Wittlich zu tun hat. Da kommen einem ja eher Lyoner und Schwenker in den Sinn. Aber mehr als man denkt: Die haben in Völklingen, also da, wo mein Cousin Karl wohnt, doch tatsächlich die weltweit erste Anlage zur Produktion von Seefischen – ohne ein Meer zu haben. Dort werden mehrere hundert Tonnen Doraden, Wolfsbarsche und Kingfische im Jahr aufgezogen und verkauft. Und mein Cousin ist ganz begeistert, wie frisch und lecker die sind. Sogar Geschäftsleute aus Bangladesch, China und Mexiko waren schon dort, um sich das anzusehen. Aber offenbar noch niemand aus der Säubrennerstadt, denn sonst wäre sicher schon mal einer vor mir auf die Idee gekommen.