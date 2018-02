Winterschutz wieder angesagt

Ein schlechter Faschingsscherz: Wochenlang hat sich der Winter als Frühling verkleidet. Jetzt nimmt er die Maske ab. Sogar die Kraniche haben mitgespielt. Ein ganzer Zug trat bereits die Heimreise aus dem Winterquartier im Süden an. Nun ist ihr Getröte – sonst sicheres Signal für das Eintreffen des Frühlings – verstummt. Einzug haben Minusgrade gehalten. Von Kathrin Hofmeister

Wer voreilig bunte Frühblüher wie Primeln, Ranunkeln und Hyazinthen in Töpfen gepflanzt hat, muss sie bis auf weiteres im kühlen Treppenhaus oder einem frostfreien, hellen Raum hüten. Zwiebelblumen, die schon seit Jahren im Garten stehen, macht die Kälte weniger aus. Schneeglöckchen und Vorfrühlings-Alpenveilchen sind auf kurzzeitige Winterrückschläge eingestellt. Der beste Schutz für bereits ausgetriebene Christrosen, Leberblümchen oder Krokusse ist eine Schneedecke. Wie beim Federbett im kalten Schlafzimmer, bleibt es unter der Decke warm. Schwieriger wird es, wenn die isolierende Schutzschicht fehlt. Eigentlich frostfeste Pflanzen, die erst noch richtig einwachsen müssen, haben es besonders schwer. Gewächse, die im letzten Herbst frisch gepflanzt worden sind und empfindliche Gewächse, schützt man bei länger anhaltenden, tiefen Temperaturen daher weiter mit Vlies oder Reisig. An sonnenexponierten Standorten hat sich das Abdecken wintergrüner Pflanzen mit Tannenzweigen bewährt. Um die Verdunstung herabzusetzen, schattiere ich bei gefrorenem Boden beispielsweise Lavendel und Sonnenröschen. Das Problem ist weniger ein Erfrieren als ein Vertrocknen. Alles was rund ums Jahr grüne Blätter hat, atmet und verdunstet auch ganzjährig. Bei Sonnenschein läuft die Fotosynthese sogar auf Hochtouren, aber aus dem gefrorenem Boden, können die Pflanzen kein Wasser nachziehen. Betroffen sind vor allem Immergrüne in Kübeln. Hier hilft es auch, in frostfreien Perioden ausreichend zu gießen.

