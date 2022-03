Streitgespräch : Wir dürfen wieder! Aber sollen wir?

Clubs und Discos dürfen wieder öffnen. Da werden sich wohl alle jungen Leute sofort wieder in die Masse stürzen, oder? Nein, das zeigt ein Gepräch zwischen zwei TV-Reportern.

Ach je, die jungen Leute. Nur Party im Kopf. Spätestens jetzt, wo die Clubs und Dis­kotheken wieder öffnen dürfen, werden die sich wieder eng an eng auf die Tanzfläche quetschen.

Wirklich? Und selbst wenn, ist das nicht vollkommen legitim? Dass bei diesen Fragen sogar unter den jungen Menschen selbst die Meinungen auseinander gehen, zeigt ein Gespräch, das unsere Reporter Veronika Königer (23, im Folgenden vkö) und Christian Thome (26, ct) geführt haben.

Christian Thome (ct) Veronika, was freu‘ ich mich. Die Clubs dürfen wieder öffnen. Ich seh mich am Samstagabend schon in einer hoffentlich vollen Lucky‘s Luke bei Viez und Rockmusik. Endlich wieder, wurde auch Zeit!

Veronika Königer (vkö) Ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll, dass die Clubs wieder aufmachen. Dafür sind die Infektionszahlen viel zu hoch. Bei Inzidenzen um die 1000 mit vielen Menschen aneinandergedrängt feiern, halte ich für überhaupt keine gute Idee. Bis ich wieder in einen Club gehe, kann’s noch dauern. Das kann ich vor meinem Gewissen nicht verantworten, und ich würde mich total unwohl fühlen, weil ich bei den hohen Zahlen Angst hätte, mich anzustecken.

(ct) Heißt: Entweder die Zahlen fallen oder du gehst nie wieder in einen Club?

(vkö) Ja. Für mich selbst als geboosterte junge Frau wäre es zwar wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn ich Corona bekomme, aber ich möchte einfach nicht riskieren, andere anzustecken, darum geht es mir eher. Deswegen meide ich Menschenmassen und werde auch nicht feiern gehen. Da ist mir bei den Zahlen das Risiko einfach zu hoch. Kannst du diese Befürchtung nicht nachvollziehen?

(ct) Nachvollziehen schon, ja. Und ich verteufele auch niemanden als „Schisser“, wenn er oder sie so denkt. Aber ich persönlich sehe das anders: Mir fehlt die Fantasie dafür, wie die Zahlen dauerhaft auf einen niedrigeren Wert fallen sollen. Geimpft oder geboostert sind jetzt schon viele. Werden es noch viele mehr? Bin ich mir nicht sicher.

Ich habe mit zwei Jahren Zurückhaltung und drei Impfungen meinen Teil beigetragen. Wenn ich jetzt in einem Club bin, dann nur dort, wo auch alle anderen geimpft sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dort anstecke und schwer erkranke, ist gefühlt sehr gering. Sicherer als jetzt wird es nicht mehr, glaube ich. Worauf warten wir also, was soll passieren?

(vkö) Ich für meinen Teil warte darauf, dass Corona zu einer Krankheit wie der Grippe wird. Die ist immer noch da und leider sterben immer noch Menschen daran. Aber sie hat nicht die Ausmaße einer Pandemie. Ich denke da nicht nur an die Sicherheit, sondern auch an Einrichtungen wie Gesundheitsämter und Krankenhäuser. Die sind immer noch sehr stark durch Corona belastet. Das wird nicht besser werden, wenn jetzt die Clubs wieder öffnen. Denn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen wird es bei den hohen Zahlen auch dort Infektionen geben, davon gehe ich aus.

Und die werden das Gesundheitssystem noch weiter belasten, fürchte ich. Auch deswegen werde ich erst einmal nicht in den Club gehen. Obwohl ich es unglaublich vermisse, feiern zu gehen.

(ct) Ich vermisse es auch. Und der Club vermisst mich, glaube ich. Mich und viele andere, die dort feiern und Geld in die Kassen spülen. Ich befürchte, dass Übervorsichtigkeit und das Meiden der Clubs bis alles zu 120 Prozent sicher ist dazu führen wird, dass wir viele dieser Läden in Zukunft nicht mehr haben werden.

Auch wenn das etwas pathetisch klingt: Ich spüre da auch eine Verantwortung gegenüber den Wirten, denn diese sind auf uns angewiesen. Ich kann es nur am Beispiel des Clubs sagen, den ich besuche: Da reißt sich ein Inhaber nach zwei Jahren Pandemie, in denen er nicht aufgegeben hat, den Allerwertesten auf um ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass lückenlos sicher ist. Er hat also seinen Teil beigetragen, jetzt bin ich dran, das wertzuschätzen.

(vkö) Darüber habe ich auch nachgedacht, und das ist ein Punkt, der ziemlich an mir nagt. Ich habe mir immer gesagt, dann könnten die Clubs ja einfach noch länger geschlossen bleiben und staatliche Hilfen zur Unterstützung bekommen. Mittlerweile weiß ich aber, dass das in der Realität nicht so einfach funktioniert. Ich wünsche den Clubbetreibern ja eigentlich auch, dass sie für ihre ganzen Anstrengungen belohnt werden und gute Einnahmen haben. Andererseits würde das natürlich heißen, dass viele Menschen in die Clubs gehen, steigende Zahlen, und so weiter.

Jedenfalls in dem düsteren Szenario, das ich mir ausmale. Ich wäre da gerne optimistisch, dass dieses Szenario nicht eintritt. Manchmal wäre ich auch gerne nicht so übervorsichtig. Ein Teil von mir würde sich gerne von deinen Argumenten überzeugen lassen und am Wochenende feiern gehen.

Ich wüsste ja sogar schon, was ich anziehe. Das weiß ich schon seit Monaten. Aber trotzdem überwiegt bei mir die Sorge.

(ct) Ein Teil von dir wurde von Corona gelehrt die düstersten Szenarien anzunehmen, glaube ich. Das war auch eine ganze Zeit lang ein wirklich wirksamer Schutzmechanismus – für uns selbst und für andere. Jetzt mal ehrlich: Wir sind beide jung. Und wir haben uns in der Pandemie solidarischer verhalten, als es uns viele ältere Menschen sicherlich zugetraut hätten. Wir haben einen großen Teil dazu beigetragen, diese Menschen zu schützen.

Jetzt hatte jeder die Chance, sich impfen zu lassen – natürlich abgesehen von Menschen, die das aus medizinischen Gründen nicht können. Ziel ist es, die Pandemie durch eine hohe Impfquote zu beenden. Wenn ich jetzt also nicht in den Club gehe dann nur, weil sich andere – meiner Meinung nach unsolidarische – Menschen nicht impfen lassen wollen. Und darauf will ich keine Rücksicht mehr nehmen. Zumal ich keinen dieser Menschen direkt gefährde – denn im Club gilt ja 2G-plus.

Heißt: Wer es noch nicht getan hat, obwohl er konnte, lässt sich jetzt bitte impfen. Ich gehe solange feiern. So einfach.

(vkö) Als es hieß, dass wir einen Impfstoff haben, dachte ich: jetzt ist es endlich vorbei. Noch ein paar Monate, dann sind wir alle geimpft. Und dann können wir endlich wieder unbeschwert sein, und auch unbeschwert feiern gehen. Aus den paar Monaten ist mittlerweile mehr als ein Jahr geworden.

Vielleicht ist es da wirklich an der Zeit, die düsteren Szenarien beiseite zu schieben. Ich glaube, von einem Tag auf den anderen gelingt das nicht so einfach. Aber vielleicht sehe ich ja in ein paar Wochen, dass es doch nicht so schlimm wird, wie ich angenommen habe.

Vielleicht kann ich dann auch ohne ungutes Gefühl feiern gehen. Dann geb‘ ich dir auch einen aus.

