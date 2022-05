Zum Wiederaufbau des Prümer Wohnmobilplatzes : Wenn schon neu, dann auch schöner

Es stimmt ja: Der Wohnmobilstellplatz am Prümer Messegelände, inklusive Panoramablick auf die – Volksmund – Schweinshalle war nicht der heimeligste Ort, den man sich zum Übernachten vorstellen kann.

Aber: Viel Raum, gute Lage. Daraus kann man jetzt richtig was machen – also, Prümer, bitte.

Zumal ja ein paar Meter weiter Brauhaus-Wirt Matthias Hermans ebenfalls noch am Außengelände herumgestalten und alles gästefreundlicher machen will. Plus Wohnmobilflächen. Das klingt doch alles ziemlich gut. Wird aber nur funktionieren, wenn es ein friedliches Miteinander gibt: Wer an der Prüm-Beach abhängen will, sollte das dann auch so tun, dass die eventuell schon schlummernden Wohnmobilisten nicht gestört werden.