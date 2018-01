später lesen Ernährung Würden Sie Insekten essen? FOTO: Stefan F. Saemmer FOTO: Stefan F. Saemmer Teilen

Bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin gibt es alljährlich im Januar eine Vielzahl an Schlemmereien zu entdecken und zu verkosten. In diesem Jahr war der Andrang an einem Stand besonders groß. Hier gab es einen Burger der besonderen Art zu probieren. Das exotische daran? Die „Frikadelle“ zwischen den Brötchen stammte von Buffalowürmern. Der Insekten-Burger war lecker gewürzt und kam offensichtlich gut an. Geschmacklich erinnert er an Falafel aus Kichererbsen. Da das verarbeitete Produkt so gar nicht nach Krabbel- oder Kriechtier aussah, mussten sich die Besucher kaum überwinden, herzhaft in den Burger zu beißen. Von Susanne Umbach