Die Woche im Blick Heiße Luft um den Wärmepumpe-Deal

Schnell zu erkennen ist: Beide Interpretationen sind nicht nur etwas verkürzt. Sie lassen die Komplexität hinter unternehmerischen Entscheidungen außen vor. Nur ein klein wenig ausführlicher dazu: Erstens sieht Viessmann die Chance, vor notwendigen weiteren großen Investitionen mit einem starken Partner die Marktmacht zu stärken. Zweitens ist gerade deswegen – es muss viel Geld in die Hand genommen werden und Konkurrenten auch aus Asien haben den Wärmepumpenmarkt im Blick – gerade eine gute Chance, viel Geld für den Verkauf zu erhalten. Drittens ist ein US-Unternehmen als Käufer möglicherweise ein geeigneter Partner, auch mit Blick auf die politischen Abhängigkeiten. Dennoch darf eines ebenfalls nicht verschwiegen werden. Die Entscheidungen werden – trotz der 20 Prozent, die Viessmann am US-Unternehmen erhalten soll, – nicht mehr in Deutschland getroffen. Und die USA stehen unter Joe Biden weiter für eine Wirtschaftspolitik, die zunächst die eigenen Interessen im Blick hat. America first gilt in diesem Bereich bei Demokraten genauso wie bei Republikanern.