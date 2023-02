Meinung : Was wichtig ist

Versuchte Tötung, gefährliche Körperverletzung. Nach einem großen Fest, bei dem alle ihren Spaß hatten: Wo sind wir eigentlich?

Wir sind, leider, in einer Region, in der Ähnliches immer öfter passiert. Trier, Bitburg, Schleid, Speicher – und Olzheim. Kein Wunder, dass in der Gemeinde die Bestürzung groß ist. Und umso besser, dass Oswin Hoffmann, der Ortsbürgermeister, in seinem besonnenen Schreiben daran erinnert, was jetzt wichtig ist: dass die Verletzten wieder auf den Damm kommen. Dass niemand vorverurteilt oder in Sippenhaftung genommen wird. Dass es aber auch, bitteschön, Konsequenzen für die Täter gibt, und zwar an richtender Stelle.