Zurück im Blumenalltag

Auf Balkonien hat die Ferienzeit ihre Spuren hinterlassen. In den Töpfen ist die Erdoberfläche verkrustet. Deshalb lockere ich sie mit einer Gabel vorsichtig auf. Das verbessert die Wasseraufnahme und reduziert die Verdunstung. Von Kathrin Hofmeister

Die meisten Dauerblüher vertragen mal wieder eine Flüssigdünger-Gabe. Bevor ich mit der Dünge-Gießkanne durchgehe, feuchte ich den Boden an. Geranien, die man überwintern will, werden nur noch gewässert. Das Düngen stellt man langsam ein. So reifen sie besser aus.

Bei jungen Obstbäumen und Rosen ist es genau umgekehrt. Sie werden im August mit Patentkali gedüngt, um später Frostschäden vorzubeugen und sie zu stärken. Der Leiter des Rosengartens in Zweibrücken, Heiko Hübscher, zweifelt den Sinn der Maßnahme bei Rosen allerdings an. Dort gibt man seit 15 Jahren kein Kaliummagnesia mehr. Erhöhte Frostschäden sind nicht beobachtet worden. Er meint sogar, dass die Nährstoffaufnahme von Rosen durch die sommerliche Kaliumdüngung gestört werden kann. Grund ist die damit verbundene Schwefelgabe. Sie sauert den Boden ab. In Zweibrücken achtet man lieber darauf, schon im Frühjahr kalibetonter zu düngen.

Und noch eine Praxis-Testreihe hat neue Erkenntnisse gebracht: Verwelkte Blüten der Bauern-Hortensie bricht man besser mit der Hand aus, anstatt sie mit der Schere abzuschneiden. Die beliebten Endless-Summer-Sorten treiben dann bereits sechs Wochen später neue Blüten. Die welken Blütenstände werden direkt über dem obersten Blattpaar ausgeknipst. Das regelmäßige Ausputzen kann man gleich auf Dahlien und den Großteil des Sommerflors ausdehnen. In den Staudenbeeten schneide ich alles ab, was der Hitzewelle mit ihren Dürreschäden zum Opfer gefallen ist.⇥

Kathrin Hofmeister

