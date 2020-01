Vor 20 Jahren : Ein Nordlicht an der Mosel

Bernkastel-Wittlich (iro) Einen spannenden Wahlkampf gibt es in der VG Bernkastel-Kues.

Hagen und Herrmännchen Vor zwei Jahren wurde die Hunsrück-Touristik gegründet. Und auch wenn die Arbeit der Regionalagentur erste Früchte trägt, hat Geschäftsführer Bernd May ein großes Problem: „Der Hunsrück ist eine unverwechselbare Kultur- und Naturlandschaft, dünn besiedelt, ideal zum Sich-Erholen, Wandern und Radfahren, aber leider zu unbekannt.“ Lediglich zwei Prozent der Deutschen kennen zu diesem Zeitpunkt das Mittelgebirge aus eigener Anschauung. Und das trotz Protagonisten wie Hagen von Tronje, der möglicherweise seinen Sitz in Dhronecken hatte, und Ausonius, auf dessen Spuren man im Hunsrück wandern kann.

Und ein ganz besonderes Pfund aus der Sicht von Bernd May: Filmemacher Edgar Reitz, gebürtig in Morbach, beabsichtigt, erneut im Hunsrück zu drehen. Er plant den dritten Teil seiner „Heimat“-Saga, der im Jahr 2004 erscheinen wird. Und, was May vor 20 Jahren noch nicht wissen kann: Das knapp vierstündige Epos, „Die andere Heimat“, ebenfalls von Reitz, kommt 2013 in die Kinos. Und seit rund einem Jahr kann man im Kino Heimat im ehemaligen Reitz’schen Elternhaus diese und andere Streifen auch sehen. Nicht nur der Nibelungen-Held Hagen, sondern auch Herrmännchen, eine der Hauptfiguren aus der Heimattrilogie, und Co. sind gute Werbeträger für den Hunsrück geworden. Auch der Nationalpark Hunsrück-Hochwald entpuppt sich nach seiner Gründung 2015 als Zugpferd.