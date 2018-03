später lesen Schweich Meisterchöre singen zum Neuen Jahr Teilen

(red) Zum traditionellen Neujahrskonzert mit geistlicher Chor- und Instrumentalmusik lädt die Pfarrgemeinde St. Martin für Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr in die Pfarrkirche in Schweich ein. Ausführende sind das Vokal- und Männerensemble St. Martin Schweich, der Frauenkammerchor Sopralto Andernach, Eva Maria Leonardy, Sopran, Helmut Marmann, Bassbariton, Stefan Butterbach, Trompete sowie Prof. Wolfgang Seifen an der Orgel. Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Musikdirektor und Dekanatskantor Johannes Klar.