Trier : Punkrock aus Weißrussland in Trier

Trier (red) Wie sieht es mit Punkrock und Feminismus in Weißrussland aus? In einem Land, das seit einem Vierteljahrhundert autoritär regiert wird? Einblicke geben am Montag, 4. November, die vier Punkrockerinnen von Messed Up bei ihrer Premiere in Trier.

