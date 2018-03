später lesen Gewerkschaft Metaller zufrieden mit Tarifvertrag Teilen

() Die rund 10 000 Beschäftigten der Metall- und Elek­troindustrie in der Region Trier seien überwiegend zufrieden mit dem Tarifabschluss, sagt der Bezirksbevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall, Christian Z. Schmitz. Gewerkschaft und Arbeitgeber hatten sich am Freitag darauf geeinigt, dass der Tarifabschluss auch für die Beschäftigten in Rheinland-Pfalz gilt. Demnach gibt es ab April 4,3 Prozent mehr Geld und die Möglichkeit zu mehr Freizeit.