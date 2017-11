später lesen Michael Patrick Kelly brachte Mülltrennung ins Kloster FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

Michael Patrick Kelly (39), Spross der Kelly Family, hat während seiner Zeit in einem französischen Kloster die Mülltrennung eingeführt. „In so einem Kloster leben 70 bis 80 Mönche aus über 25 Nationen. Und in vielen Ländern gibt es keine Mülltrennung“, sagte der Musiker, der sechs Jahre lang als Bettelmönch John Paul Mary lebte, in einem Interview der Wochenendausgabe der VRM-Zeitungen. Im Kloster habe er sich unter anderem um den Abfall gekümmert und dabei festgestellt: „Da geht noch was.“ dpa