Mindestens sechs Tote nach Unfall mit Tankwagen

(dpa) Nach einem Zusammenstoß zweier Lastwagen in Norditalien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa nach dem Unfall am Dienstag auf der Autobahn 21 zwischen Brescia und Manerbio. Ein Tankwagen war in Brand geraten, nachdem er mit einem anderen Lastwagen zusammengeprallt war. Das Feuer habe auf andere Fahrzeuge übergegriffen, auch auf das Auto einer Familie mit fünf Insassen. Das sechste Opfer sei der Fahrer des Tankwagens.

(dpa)