Der Ortsentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften wird am Freitag, 2. Februar, ab 17 Uhr, unter der Regie der TTG Gerolstein-Daun in der ESV-Halle in Gerolstein ausgespielt. Mitmachen dürfen alle Kinder bis zwölf Jahre – mit einer Einschränkung: Sie dürfen keine offizielle Spielberechtigung des Verbandes besitzen. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail: dpetzold89@gmx.de oder mobil: 0170/9078588