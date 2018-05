Mit Buntstiften Kunstwerke schaffen

Ausstellungseröffnung und Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs „Buntstiftideen – der Schulwettbewerb 2018“.

Neugierig und erwartungsvoll haben sich Schüler und Lehrer an diesem Vormittag auf dem Vorplatz der ehemaligen Schweicher Synagoge versammelt. Sie kommen von den unterschiedlichsten Schulen und Schultypen aus der Region und haben eines gemeinsam: Sie sind alle Teilnehmer des Wettbewerbs „Buntstiftideen – der Schulwettbewerb 2018“.

Der ganz besondere Schulwettbewerb war von Manfred Diederich vom Schreibwarengeschäft Diederich in Schweich anlässlich seines 30-jährigen Firmenjubiläums in Zusammenarbeit mit dem Trierischen Volksfreund Anfang des Jahres ins Leben gerufen worden. 28 Klassen aus unterschiedlichsten Schulen der Region hatten an dem Wettbewerb teilgenommen.

Am offiziellen Tag der Preisverleihung am vergangenen Mittwoch eröffnet die Kreisbeigeordnete Jutta Roth-Laudor im Namen von Landrat Günther Schartz offiziell die Ausstellung „Buntstiftideen – der Schulwettbewerb 2018“. Gleichzeitig gratulierte sie dem Initiator und Ideengeber dieses spannenden Wettbewerbs, Manfred Diederich. Frau Roth-Laudor freute sich über die große Resonanz, der Buntstiftwettbewerb habe die künstlerische und kreative Arbeit der Schulen bereichert.

Die Auswahl der Preisträger oblag Anna Bulanda-Pantalacci, Professorin für Kommunikationsdesign an der Hochschule Trier mit einer Gruppe von Studentinnen. Alle Verantwortlichen zeigten sich überrascht über die hohe Qualität der bunten Kunstwerke. Um das Projekt umsetzen zu können, wurden in den Schulen Wochen vorher Sammelbehälter aufgestellt, um Buntstifte zu sammeln. Den Rest der Stifte spendete das Unternehmen Stabilo, insgesamt waren es 100 000 Buntstifte, die nun zur Entstehung vieler kleinen Kunstwerke beitrugen. Der Fantasie und Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt.

Ideengeber und Initiator Manfred Diederich zeigt sich tief beeindruckt: „Die Kinder waren sehr motiviert. Bei der Auswertung der Arbeiten war es sehr schwer, allen gerecht zu werden. Ich bin begeistert von dem fantastischen Ergebnis“. Die Preisvergabe wurde, wie Professorin Bulanda-Pantalacci erläuterte, nach den Kriterien Idee, Ausführung, Botschaft an die Allgemeinheit vorgenommen. Dabei gab es jeweils erste bis dritte Preise für die teilnehmenden Schularten Gymnasium Oberstufe, Förderschulen, Realschulen plus und Grundschulen sowie viele Sonderpreise.

Professorin Anna Bulanda-Pantalacci war sehr beeindruckt von den Arbeiten mit ihren aussagekräftigen Botschaften. „Es hat uns sehr berührt, was hier vermittelt wurde“. Besonders gefreut hat sie sich über die vielen engagierten Lehrer und Schüler. Hier sieht sie noch ein großes Entwicklungspotenzial für den Unterricht der Zukunft mit einer stärkeren Einbindung von künstlerischen Elementen. Musikalisch umrahmt wurde der spannende Vormittag von der Stefan-Andres-Realschule plus & FOS Schweich.

Die Ausstellung „Buntstiftideen – der Schulwettbewerb 2018“ wird in der ehemaligen Schweicher Synagoge bis zum 18. Mai gezeigt.

Die Preisträger und die Preise

Das Schreibwarengeschäft Diederich stellt an Preisgeldern zur Verfügung: 1. Platz jeweils 250 Euro, 2. Platz jeweils 150 Euro, 3. Platz jeweils 100 Euro sowie Preise für die Teilnehmer des Publikumsvotings 5 x 10 Euro. Der Trierische Volksfreund stellt insgesamt 900 Euro für die Gewinner des Buntstiftewettbewerbs sowie 12 Betriebsführungen zur Verfügung.

Die Gewinner sind: Bei den Gymnasien das Gymnasium Traben-Trarbach mit einer „künstlerisch sehr einprägsamen Arbeit“, bei den Förderschulen die Levana Schule Schweich mit dem Projekt „Aquarium“, bei den Realschulen plus die Blandine Merten Schule aus Trier (Black Box mit galaktischem Lebensraum - der Blick ins Innere) und bei den Grundschulen die Grundschule Föhren mit dem Thema „Meine Welt ist bunt“. Weitere Preisträger sind das Geschwister Scholl Gymnasium Daun („Unterwasserwelt“), Stefan Andres Realschule plus Schweich („Unser Steff“ Namensgeber Stefan Andres), St. Matthias Schule Bitburg (Nutzbare Gegenstände), Levana Schule Schweich mehrfach (die Brücke, African Wild Life, Kugelbahn), Realschule plus Birkenfeld (Skyline von Birkenfeld), Grundschule Nittel (Buntes Märchenland), Grundschule Ralingen (Ole unser Klassenmaskottchen), Grundschule Bettingen (von der Prümtal Grundschule über die Brücke der Zukunft).

Neben der Prämierung der 2. und 3. Gewinnerschulen gab es noch zahlreiche Sonderpreise für die kreativen und außergewöhnlichen Arbeiten. So ging beispielsweise ein Sonderpreis an die Grundschule Klüsserath für die hervorragende Konstruktion eines Riesenrads.

Beim Publikumsvoting nahmen fast 600 Teilnehmer teil. Die Preise, die vom Trierischen Volksfreund übergeben werden, gehen an St. Martinus Schule aus Reinsfeld (1. Platz, Name des Kunstwerkes: Schlafender Fuchs, 150 Euro), die Grundschule St. Nikolaus aus Spangdahlem (2. Platz, Name des Kunstwerkes: Der Sandstrand, 100 Euro) und die Blandine Merten Schule aus Trier (3. Platz, Name des Kunstwerkes: Black Box mit galaktischem Lebensraum, 50 Euro).