Seit 1993 gibt es in der Zweiten Bundesliga Montagsspiele. Das könnte sich einem Medienbericht zufolge bald ändern.

Die umstrittenen Montagsspiele sind womöglich auch in der 2. Fußball-Bundesliga bald Geschichte. Wie die Bild-Zeitung berichtet, denken die Klubvertreter aus dem Unterhaus aufgrund der anhaltenden Proteste über eine Abschaffung nach. Dafür solle es am Samstag ein Spiel mehr geben (bislang drei). Wie in der Bundesliga könnte die Neuregelung aufgrund bestehender TV-Verträge frühestens ab der Saison 2021/22 greifen.

Die Montagsspiele in der 2. Bundesliga werden seit 1993 ausgetragen.

(sef)