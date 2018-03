später lesen London Moody-Blues-Musiker Ray Thomas gestorben FOTO: Nancy Kaszerman / dpa FOTO: Nancy Kaszerman / dpa Teilen

Ein Welthit machte seine Band The Moody Blues im Jahr 1967 auf einen Schlag berühmt: Ray Thomas verlieh dem Liebeslied „Nights in White Satin“ mit seiner Querflöte und seiner Back­groundstimme die Leidenschaft, die bis heute berührt. Nun ist der britische Rockmusiker, Sänger, Flötist und Mitbegründer der Gruppe The Moody Blues im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Plattenfirma Cherry Red Records and Esoteric Recordings. „Wir sind tief geschockt von seinem Ableben und werden seine Wärme, Humor und Freundlichkeit vermissen“, hieß es in einer Mitteilung. Thomas sei bereits am Donnerstag in seinem Haus in der englischen Grafschaft Surrey gestorben. Bei ihm war 2014 ein unheilbares Prostatakrebs-Leiden festgestellt worden.