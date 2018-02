später lesen Eishockey-Auftakt Mühsamer Pflichtsieg für Schweden Teilen

Twittern

Teilen



Das olympische Eishockey-Turnier der Frauen in Pyeongchang hat mit einem mühsamen Favoritensieg begonnen. Der zweimalige Medaillengewinner Schweden tat sich beim 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) in der Vorrundengruppe B gegen den WM-Aufsteiger Japan aber überraschend schwer. Fanny Rask brachte den Olympiazweiten von 2006 und Dritten von 2002 früh in Führung (3.), doch Rui Ukita glich im zweiten Drittel aus (37.). Sara Hjalmarsson entschied vor 3762 Zuschauern im Kwandong Hockey Centre im Schlussabschnitt das Auftaktspiel des Turniers (42.).