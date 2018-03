Mutterschutz gilt jetzt auch für Schülerinnen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung macht auf neue Bestimmungen im Mutterschutzgesetz aufmerksam, die an Neujahr in Kraft getreten sind. „Das neue Mutterschutzgesetz stärkt den bereits bestehenden Schutz und baut ihn weiter aus“, erklärt Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichten­thäler (SPD). Die Staatssekretärin im Frauenministerium, Christiane Rohleder (Grüne), fügt hinzu: „Mit der Reform wird der Mutterschutz zeitgemäß gestaltet. Besonders wichtig ist mir dabei, dass endlich auch Schülerinnen und Studentinnen Mutterschutz in Anspruch nehmen können.“ Neu ist, dass Arbeitgeber das Gefährdungspotenzial jedes Arbeitsplatzes einschätzen und die Arbeitsbedingungen so gestalten müssen, dass Gefährdungen für schwangere und stillende Frauen ausgeschlossen werden.