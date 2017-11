später lesen Nach brutaler Attacke verdächtiges Trio gefasst FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Gut zweieinhalb Monate nach einer brutalen Attacke auf zwei Männer in Kaiserslautern sind drei Verdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren ermittelt worden. Zwei von ihnen hätten zugegeben, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, der dritte habe noch nichts gesagt, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa