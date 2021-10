Flutschäden : Kyllparksanierung kommt gut voran

Die gröbsten Flutschäden im Kyllpark in Gerolstein sind inzwischen beseitigt. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein (mh) Die Sanierung des von der Flut massiv beschädigten Kyllparks am Rathaus in Gerolstein kommt gut voran. Gleich an mehreren Stellen hat die Firma Bruno Klein aus Jünkerath im Auftrag der Stadt die gröbsten Schäden beseitigt, um wieder Besuche (die jedoch auf eigene Gefahr sind) in dem beliebten Areal möglich zu machen.