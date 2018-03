später lesen New York Nach Vorwürfen: New Yorker Ballett-Chef tritt zurück Teilen

(dpa) Nach Übergriffsvorwürfen hat der Choreograph Peter Martins seinen Posten als Chef des New York City Ballets niedergelegt. „Ich habe bestritten und bestreite weiter, dass ich irgendein Fehlverhalten dieser Art begangen habe“, teilte der 71 Jahre alte Däne der „New York Times“ zufolge in einem Schreiben an den Vorstandsrat mit.