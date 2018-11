später lesen USA 13 Tote nach Schüssen in Bar in Kalifornien Teilen

Twittern

Teilen



Ein Mann hat in einer Bar in Kalifornien zwölf Menschen getötet. Das teilte ein Sprecher des Sheriff-Büros am Donnerstag mit. Zu den Toten zähle auch ein Polizist, der den Tatort betreten hatte und durch mehrere Schüsse getroffen wurde. dpa