Kostenpflichtiger Inhalt: Serie: Hauptsache gesund : 173 Hausärzte gehen in der Region bis 2023 in Rente

In vielen ländlichen Gebieten ist die ärztliche Versorgung zunehmend ein Problem. Foto: dpa/Daniel Karmann

Daun/Bitburg/Prüm Bei der hausärztlichen Versorgung in der Region Trier schrillen die Alarmglocken. 173 Hausärzte gehen bis zum Jahr 2023 in Rente. In Kreisen wie Bernkastel-Wittlich oder der Vulkaneifel ist das mehr als jeder zweite Allgemeinmediziner. In seiner Serie „Hauptsache gesund“ stellt der TV beispielhaft vor, wie manche Kommunen schon neue Formen der Versorgung finden und wie sich das Medizinstudium im Land, für das Kritiker mehr Plätze verlangen, für neue Wege öffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von der Landarzt-Romantik hat sich Carsten Schnieder längst verabschiedet. „Die Ein-Mann-Praxis stirbt aus“, sagt der Dauner und wirkt dabei nicht einmal verstört. „Es fehlt an Nachfolgern für in Rente gehende Ärzte, es braucht ständig eine Urlaubsvertretung, junge Menschen sind nicht mehr gewillt, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten und sich mit einer eigenen Praxis zu verschulden.“ Doch der Hausarzt jammert nicht.

Mit seinem medizinischen Versorgungszentrum in Daun leitet Schnieder ein Modell, das er für die Zukunft hält, wenn es um die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen geht. 25 Mitarbeiter - darunter mehrere Ärzte - arbeiten in dem Vulkaneifel-Ort unter einem Dach. Die Ärzte arbeiteten als Angestellte, ohne ins wirtschaftliche Risiko gehen zu müssen, sagt Schnieder. Es gebe Teilzeitmodelle. Junge Mütter hätten die Chance, mal einen Tag frei zu nehmen, wenn das Kind plötzlich krank sei. Schnieder bietet gar eine Wohnung mit Küche und Bad an, wenn Ärzte in der Vulkaneifel arbeiten, aber nicht pendeln wollen. Das Arzt-Patienten-Verhältnis leide nicht, weil Termine sich immer auch am Kalender des betreuenden Mediziners ausrichteten.

Lesen Sie auch Serie: Hauptsache gesund : Eifelerin will nach dem Studium als Ärztin zurück aufs Land

Hintergrund Mehr als 1500 Hausärzte im Land bis 2023 in Rente Bis Ende 2023 gehen in Rheinland-Pfalz 1538 Hausärzte in Rente. Das sind alleine 57 Prozent, teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit. In Bernkastel-Wittlich fallen 47 Hausärzte weg, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 24, in Trier 33, in Trier-Saarburg 41 und in der Vulkaneifel 28. 98 Hausarztsitze seien im Land bereits jetzt unbesetzt, teilt das Gesundheitsministerium mit, das auf ein eigenes Niederlassungsprogramm verweist, mit dem es seit 2011 bereits 150 Maßnahmen gefördert habe. 2,2 Millionen hat Rheinland-Pfalz dafür bereitgestellt. Die KV fordert mehr Medizinstudienplätze im Land.