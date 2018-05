später lesen Blitzer 650 km/h zu schnell – Belgier erhält Knöllchen seines Lebens FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Was alles in so einem Opel Astra stecken kann: Die belgische Polizei hat einem Autofahrer ein Knöllchen ausgestellt, demzufolge sein Rüsselsheimer Kompaktwagen mit 696 km/h geblitzt wurde – und das in einer 50er-Zone im Dörfchen Quiévrain. Sprich: Der 30-Jährige soll 646 km/h zu schnell gewesen sein. Redaktion