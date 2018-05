später lesen Mindestens 27 Tote Deutschland unterstützt Kampf gegen Ebola-Ausbruch im Kongo FOTO: Louise Annaud FOTO: Louise Annaud Teilen

Deutschland unterstützt die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs im Kongo mit fünf Millionen Euro Soforthilfe. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstagabend in Berlin mit und kündigte zudem den Einsatz von Experten des Robert-Koch-Instituts an. dpa