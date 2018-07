später lesen Rekord-Planet Forscher entdecken zwölf neue Jupiter-Monde FOTO: D. Peach/Chilescope team FOTO: D. Peach/Chilescope team Teilen

Twittern

Teilen



US-Forscher haben zwölf neue Monde am Planeten Jupiter entdeckt. Das bringe die Gesamtzahl der bekannten Monde des Jupiter auf 79, teilten die Wissenschaftler um Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science am Dienstag mit. dpa