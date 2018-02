später lesen Auswirkungen von Isolation Forscher simulieren in der Wüste Leben auf dem Mars FOTO: Gil Cohen Magen FOTO: Gil Cohen Magen Teilen

Twittern

Teilen



Israelische Forscher haben in der Negev-Wüste vier Tage lang die Lebensbedingungen auf dem Mars simuliert. Die sechs Wissenschaftler bewegten sich in Weltraum-Anzügen, testeten die Kommunikation zwischen All und Erde und wurden psychologisch untersucht. dpa