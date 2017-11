später lesen Biobrennstoff Israelische Forscher verwandeln Hühnerkot in eine Art Kohle FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Israelische Forscher haben Geflügelkot in festen Biobrennstoff verwandelt. Die Exkremente von Truthähnen, Hühnern und anderem Geflügel könnten in Zukunft rund zehn Prozent der Kohle bei der Stromherstellung ersetzen, meint Professor Amir Gross von der Universität Ben Gurion (BGU) in Beerscheva. dpa