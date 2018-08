später lesen Überlebenschancen gestiegen Kleine Seehunde erkunden Nordsee FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

Twittern

Teilen



Nach wochenlangem Kuraufenthalt an Land kehren die ersten Heuler aus der Seehundstation im ostfriesischen Norddeich in die Nordsee zurück. Tierpfleger hatten sie zunächst mit viel Fisch und gezieltem Schwimmtraining fit für das Überleben in der freien Wildbahn gemacht. dpa