später lesen „Parker Solar Probe“ Kurs Sonne: Spektakuläre Nasa-Mission gestartet FOTO: Bill Ingalls FOTO: Bill Ingalls Teilen

Twittern

Teilen



Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat erstmals eine Sonde gestartet, die in die Sonnenatmosphäre eintauchen soll. Die „Parker Solar Probe“ hob am Sonntag an Bord einer „Delta IV Heavy“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab, wie die Nasa mitteilte. dpa