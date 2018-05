später lesen Mehr OPs trotz weniger Kinder Mehr Herzoperationen bei Kindern in Deutschland FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Die Zahl der Herzoperationen bei Kindern in Deutschland ist gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, gab es 2016 in Deutschland 4292 solcher Klinikaufenthalte von Kindern bis einschließlich 13 Jahren. dpa