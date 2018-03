später lesen Besondes im Mittleren Westen Opioid-Epidemie in USA: Überdosis-Fälle stark gestiegen FOTO: Sue Ogrocki FOTO: Sue Ogrocki Teilen

Die Heroin- und Opioid-Epidemie greift in den USA weiter um sich: Zwischen Juli 2016 und September 2017 ist die Anzahl vermuteter Überdosis-Fälle in 45 Bundesstaaten um 30 Prozent angestiegen, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. dpa