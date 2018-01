später lesen Laster komplett ablegen Schon eine Zigarette am Tag schadet dem Körper FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Schon eine Zigarette am Tag erhöht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Schlaganfall erheblich. Trotz der stark reduzierten Zigarettenzahl ist das Risiko noch etwa halb so groß wie bei Rauchern, die 20 Zigaretten am Tag paffen. dpa