später lesen Universitätsstudie Umgekippte Riesenschildkröten: Runder Panzer ist von Vorteil FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

Twittern

Teilen



Hilfe in der Not: Umgekippte Galapagos-Riesenschildkröten brauchen zum Aufrichten weniger Energie, wenn sie einen kuppelförmigen Panzer haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität South Alabama in den USA. dpa