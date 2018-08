später lesen Mit Begleitteam Waldrappe fliegen in Rekordzeit über die Alpen FOTO: C. Esterer FOTO: C. Esterer Teilen

Die Waldrappe vom Bodensee haben ihr Winterquartier in der Toskana fast erreicht. Die letzte Etappe von 200 Kilometern ins Naturschutzgebiet Laguna di Orbetello will ihr Begleitteam am Sonntag oder Montag fliegen. dpa