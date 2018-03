später lesen Zahl der Herzinfarkte nimmt zu WHO warnt vor Gesundheitsrisiken durch Kälte FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt angesichts der Kälte in Europa vor Gesundheitsgefahren. Kaltes Wetter erhöhe das Risiko von Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, hieß es in einer Mitteilung des Kopenhagener Büros der WHO. dpa