Parteien : Abgeordnete klagt gegen Rauswurf aus FDP-Fraktion

Mainz (flor/dpa) Manche Fraktion im Mainzer Landtag schnitten am Altweiberdonnerstag Krawatten ab, die FDP sägte eine Abgeordnete ab: Mit 6:1-Stimmen stimmte die Fraktion für den Rauswurf von Helga Lerch, die danach ankündigte, vor das Verfassungsgericht zu ziehen.

Rhetorisch gewann der Streit am Donnerstag neue Schärfe. Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer polterte vor Journalisten: „Die FDP-Fraktion ist nicht länger bereit, die Meinungsdiktatur von Helga Lerch zu akzeptieren“, sagte die 76-Jährige und führte aus, was sie meint: Lerch habe sich immer wieder über Beschlüsse der Fraktion hinweggesetzt, versucht, den Liberalen ihren Willen aufzuzwingen. „Jeder darf seine Meinung vertreten. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass eine Einzelmeinung auch Fraktionsmeinung ist“, sagte Willius-Senzer. Mehrfach eckte Lerch mit Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an, forderte eine 105-prozentige Unterrichtsversorgung und brachte damit den Koalitionsfrieden ins Wackeln. Einem parteipolitischen Erdbeben gleich kamen Medienberichte, in denen Lerch den Eindruck erweckt hatte, mancher Lehrer an rheinland-pfälzischen Schulen könne seine Finger nicht bei sich behalten und damit den Vorwurf sexueller Übergriffe andeutete. In einer Sondersitzung des Bildungsausschuss entkräftete die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier die Vorwürfe. Die Fraktion wiederum wirft Lerch vor, Beweise und Unterlagen nicht vorgelegt zu haben. Lerch sagt: „Ich würde alles wieder genauso machen.“ Ihre Begründung: „Ich halte es für gerechtfertigt, dass die Fragen gestellt werden, die ich gestellt habe.“ Sie erwarte, dass von einem Gerichtsurteil eine „Signalwirkung“ ausgehe. „Es wird auch um die Frage gehen, wie weit die Freiheit des Mandats von Abgeordneten tatsächlich reicht“, meint sie. Beobachter aus liberalen Kreisen hoffen wiederum, dass die Fraktion mit einem massiven gegenseitigen Vertrauensverlust punkten könne, der eine Zusammenarbeit unmöglich mache.