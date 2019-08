Landtag : Adieu, AfD-Landesvorsitz! Junge setzt voll auf Risiko

Mainz Der rheinland-pfälzische AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Uwe Junge kandidiert für den Bundesvorstand seiner Partei.

Dass Junge es tatsächlich in den Bundesvorstand schafft, ist nicht unwahrscheinlich – aber keineswegs sicher. Fakt ist: Junge hat es sich mit dem Flügel um Björn Höcke verscherzt. Wie groß die Macht der Gruppe ist, lässt sich nur grob abschätzen. Kenner rechnen dem Flügel rund 30 Prozent der Delegierten zu. Sie nehmen Junge die Bezeichnung „Narrensaum“ genauso übel wie den „Aufruf der 100“. Darin hieß es: „Die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei“. Der solle sich auf seine Aufgaben in Thüringen beschränken. Für Junge sind diese Stimmen allesamt verloren. Eine enge Verbindung pflegt er zum Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski. Beide verbindet neben ihrer militärischen Vita auch die politische Ausrichtung eines sachorientierten, konservativen Kurses. Junges ganz großes Plus: Er ist eine der wenigen westdeutschen Galionsfiguren der Partei, die einen erfolgreichen Landesverband führen. Aufgeben will er die Landespolitik nicht. Unserer Zeitung gegenüber kündigte er an, bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag zu bleiben. Ein Putsch durch die Fraktion gilt als unwahrscheinlich, obwohl Junge im vergangenen Jahr ein extrem knappes Ergebnis bei seiner Wiederwahl einfuhr. Wohin es letztlich gehen soll, ist aber nicht klar und liefert Zündstoff: Junge deutet bereits an, noch einmal für den Landtag kandidieren zu wollen. Parteikreise zweifeln, dass der bekannte AfD-Mann dann freiwillig ins zweite Glied rückt. Nach Berlin will er nicht. Für den Bundestag zu kandidieren sei für ihn „Stand jetzt – keine Option“, sagt er. Das wirkt eher überstürzt als zu Ende gedacht. Denn Junge steht unter Druck.