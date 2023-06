Manöver So proben Nato-Luftstreitkräfte den Ernstfall

Im Übungszeitraum muss in Deutschland auch mit Behinderungen des zivilen Luftverkehrs sowie zusätzlichem Fluglärm gerechnet werden. „Wir erwarten ein Minimum an Störungen“, sagte der Direktor der Air National Guard der USA, Generalleutnant Michael Loh. Auch Gerhartz sprach von „Flugverspätungen maximal im Minutenbereich“, die es immer nur in Teilen des Luftraums geben könne. Flüge können sich auch deswegen verspäten, weil Militärmaschinen Vorrang haben vor der Zivilluftfahrt. Damit die Passagiere dennoch pünktlich an ihr Ziel kommen, haben die Flughäfen in Teilen das Nachtflugverbot gelockert – unter anderem in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf.