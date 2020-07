Corona : Alle Kinder dürfen ab heute wieder in die Kita 

Mainz Das Land erlaubt die schrittweise Rückkehr zum Regelbetrieb. Mannschaftsport ist wieder erlaubt.

Kindertagesstätten im Land dürfen ab heute wieder in den Normalbetrieb übergehen und alle Kinder betreuen. Das geht aus der gestern veröffentlichten Ergänzung zur geltenden Corona-Verordnung hervor. Ab 1. August soll der Regelbetrieb in allen Kita wieder aufgenommen werden, ab heute soll der Übergang dahin erfolgen. In den entsprechenden Leitlinien heißt es, dass Maßnahmen, „die einen erheblichen Eingriff in die Organisationsstruktur des Regelbetriebs oder eine Einschränkung in den rechtlichen Anspruch von Eltern bedingen“, nicht weiter geboten seien. Allerdings sei ein Festhalten an festen Gruppen „sinnvoll und möglich“, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.