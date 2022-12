Kopenhagen : Als dienstälteste Monarchin ins neue Jahr: Die dänische Königin Margrethe II.

Kopenhagen Margrethes unentwegtes Strahlen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur eitel Sonnenschein herrscht im Staate Dänemark. Die Monarchin hat wegen diverser Unwägbarkeiten ein bewegtes Jahr hinter sich.

Zunächst einmal ohne eine Cousine dritten Grades. Queen Elizabeth II. ist tot, womit Margrethe nicht nur eine entfernte Verwandte, sondern auch ein langjähriges Vorbild verloren hat. Nachdem Margrethe am 14. Januar 1972 den Thron von ihrem verstorbenen Vater Frederik IX. geerbt hatte, schaute die junge Königin in Kopenhagen zur Queen in London auf. Elizabeth II. machte sich auf, ihrem Königreich über Jahrzehnte mit Hingabe und Würde zu dienen – Margrethe II. tat es ihr als Regentin über Dänemark, Grönland und die Färöer-Inseln gleich. Dabei entwickelte sie obendrein ein großes Interesse und Talent für Kunst und Kultur – und einen berüchtigten Zigarettenkonsum, den sie jedoch seit einiger Zeit eingeschränkt haben soll.

Plötzlich starb sie dann, die so große wie zierliche Queen. „Ihre Mutter war mir und meiner Familie sehr wichtig. Sie war eine überragende Persönlichkeit unter den europäischen Monarchen und eine große Inspiration für uns alle“, würdigte Margrethe die Verstorbene in einem mitfühlenden Brief an den Queen-Sohn Charles, den sie darin bereits als „Seine Majestät König Charles III.“ bezeichnete.