Meinung : Alternativen sollten genutzt werden

Es gibt eine Alternative zur batteriegestützen E-Mobilität. Und das ist gut so, denn nur mit mehreren umweltschonenden Antriebsmöglichkeiten kann die individuelle Mobilität für die breite Masse aufrechterhalten werden. Und die ist für eine marktwirtschaftliche, freie und demokratische Gesellschaft eine wichtige Voraussetzung.

Die Diskussion um CO 2 -neutrale Mobilität ist bereits vor Jahren in Schieflage gekommen, was auch daran lag, dass die Politik, immer wieder die Bedeutung der batteriebetriebenen E-Mobilität hervorhob. Sie hat aber auch Nachteile. Was ist mit all den Menschen, die in der Stadt leben? Sie haben keine Möglichkeit, das Stromkabel an ihr Auto zu schließen, weil sei häufig in Tiefgaragen oder auf Anwohnerparkplätzen parken. Wasserstoff­autos könnten das Problem lösen und verdienen deshalb auch eine Chance.