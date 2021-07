In eigener Sache : Am Montag kommt Ihr neuer Volksfreund!

Analytischer, übersichtlicher, überraschender, näher am Leben – wir ändern für Sie die Zeitung und bieten neue Seiten.

Hintergrund Wir haben mehr als 2500 Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern ausgewertet. Was ist gut? Was soll erhalten bleiben? Was ist weniger wichtig? Und was wünschen Sie zusätzlich? Danach haben wir in der Redaktion mit vielen Kolleginnen und Kollegen überlegt, wie wir Ihren Volksfreund weiter verbessern können. Im Mittelpunkt: Wie können wir für Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, noch mehr bieten, und was wünschen Sie sich von einer modernen Zeitung?