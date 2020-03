Kostenpflichtiger Inhalt: Logistik : Amazon siedelt sich in Trierweiler an

Der Onlineversandhändler Amazon will ab 2021 von Trierweiler die Kunden beliefern. Foto: dpa/Ina Fassbender

Trierweiler Der Versandhändler will vom gerade im Bau befindlichen Standort an der A 64 ab dem kommenden Jahr die Kunden in der Region beliefern.

Die Bagger rollen schon. Auf einem Gelände im Gewerbegebiet Trierweiler unweit der A 64 und der B 51 lässt Amazon ein neues Verteilzentrum bauen. Pressesprecherin Nadiya Lubnina sagt auf TV-Anfrage, dass von dort aus mit einigen unabhängigen Lieferpartnern die schnelle und zuverlässige Paketzustellung ermöglicht werden soll.

Im Verteilzentrum werden künftig Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren ankommen, dann von Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt. Amazon wird nach Auskunft der Firmensprecherin rund 120 Arbeitsplätze auf den etwa 7400 Quadratmetern des neuen Verteilzentrums schaffen. Laut Pressesprecherin Lubnina sollen vom Standort Trierweiler aus Kunden im Umkreis von 50 bis 60 Kilometern bedient werden.

Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden werden bei den Lieferpartnern laut Amazon mehr als 350 Fahrer zuständig sein. Das Verteilzentrum in Trierweiler wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen.

Die meisten neuen Jobs gibt es nach Auskunft des Unternehmens für Sortiermitarbeiter. Diese sind für die Sortierung der Pakete und die Zusammenstellung von Routen für die Fahrer zuständig. Hinzu kommen rund zwei Dutzend Fachleute wie Standortleiter, Schichtmanager, Teamleiter sowie Experten für Personal sowie für Informationstechnik. Normalerweise wird in solchen Zentren im Schichtsystem gearbeitet.

Amazon baut derzeit auch ein Verteilzentrum in Völklingen, dass für die Warenverteilung im Saarland zuständig sein soll und Ende 2020 seinen Betrieb aufnehmen wird. Dort erhalten die Mitarbeiter nach Unternehmensangaben 10,78 Euro Stundenlohn, die Fahrer mehr als elf Euro.

Branchenkenner gehen davon aus, dass der Bau von Verteilzentren dazu dienen könnte, die Lieferkette irgendwann komplett zu übernehmen. Also auch die sogenannte letzte Meile. Bisher bringen Fahrer von DHL, DPD oder anderen Firmen die Pakete von einem Standort des Onlineversandhändlers zum Kunden. Schon jetzt gibt es jedoch einen eigenen Amazon-Logisticservice, der firmeneigene Packstationen bedient.

Bisher hatte es trotz mehrfacher Anfragen beim Unternehmen keine Informationen zum Projekt in Trierweiler gegeben. Zuständig für die Genehmigung war nicht die Ortsgemeinde Trierweiler, sondern die Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Im Gespräch mit dem TV sagt ein Inhaber eines Betriebs im Gewerbegebiet, dass man bisher auf Gerüchte angewiesen gewesen sei, da es keine offiziellen Informationenen gegeben habe.