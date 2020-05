Politik : Koordinatorin mit gebundenen Händen

Berlin Angela Merkel kann ohne oder gegen die Länder in Sachen Corona-Schutz wenig bewirken.

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts bisher 2,4 Millionen Corona-Labortests gemacht worden. Das betreffe den Zeitraum bis einschließlich Woche 17, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Circa 7,2 Prozent der Tests seien positiv gewesen. Mit Stand Kalenderwoche 18 lägen die Laborkapazitäten bei rund 142 000 pro Tag, hieß es unter Berufung auf Daten von 133 Laboren. Es würden Anstrengungen unternommen, um die Testkapazitäten weiter zu erhöhen. Das sei wichtig, um ein genaues Bild zu bekommen.

Zu Beginn der Pandemie gelang der Kanzlerin diese Mediationsaufgabe noch. Die Akzeptanz für die massiven Einschränkungen wäre auch kaum herzustellen gewesen, wenn sie in der einen Region gegolten hätten, gleich im Nachbarland aber nicht. Im Extremfall hätte das sogar zu Grenzkontrollen und Reiseverboten innerhalb Deutschlands führen können. Dass das nicht passierte, lag an einer Vereinbarung, die die Kanzlerin am 16. März bei der Ausrufung der drastischen Kontakt-, Reise-, Handels- und Gastronomiebeschränkungen mit den Ministerpräsidenten erreichte.

Diese Vereinbarung ist nie formell aufgekündigt worden, im Gegenteil. Sie wird mit jeder neuen Telefonkonferenz ausdrücklich fortgeschrieben. Am Anfang der Protokolle steht regelmäßig, dass alle bisherigen Verabredungen mit Ausnahme der jeweils neuen Regelungen weitergelten. Das Problem ist, dass einzelne Bundesländer sich oft schon tags darauf nicht mehr daran halten. So stand im gemeinsamen Beschluss vom letzten Mittwoch noch, dass für die Wiederinbetriebnahme von Gastronomie und Hotels erst nach dem morgigen 6. Mai ein Konzept erarbeitet werden solle. Für das nächste Treffen danach. Was die Regierungschefs in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein nicht hinderte, schon jetzt Öffnungsdaten zu verkünden und sich dafür feiern zu lassen. Es droht nun ein Windhundrennen um Lockerungen, bei dem die Koordinierung untergeht – und mit ihr der Infektionsschutz.

Es ist zweifelhaft, ob die Kanzlerin an diesem Mittwoch noch einmal eine neue Vereinbarung wie am 16. März hinbekommt oder wenigstens einen gemeinsamen Zeitplan für Lockerungen. Politisch, das zeigt sich, ist ihre Macht kleiner geworden. In der Union zum Beispiel spielen längst Markus Söder oder Armin Laschet ihr eigenes Spiel. Und rechtlich sind ihr eben die Hände gebunden. Die Reform des Infektionsschutzgesetzes wegen Corona am 27. März hat dem Bundesgesundheitsminister zwar kurzfristig mehr Kompetenzen zugesprochen – doch weiterhin nur im medizinischen Bereich, etwa beim Infektionsschutz in Kliniken und Altenheimen oder bei der Beschaffung von Schutzkleidung und Wirkstoffen. Mobilitätsbeschränkungen kann der Bund nur an einer Stelle selbst aussprechen: Die Schließung der Außengrenzen für einreisende Ausländer. Die aber möchte die Kanzlerin selbst am liebsten so schnell wie möglich wieder beenden.