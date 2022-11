Beschäftigung : Leichte Herbstbelebung am Arbeitsmarkt

Weil viele ukrainische Flüchtlinge in die Arbeitslosenstatistik aufgenommen worden sind, fällt die Herbstbelebung in diesem Jahr etwas schwächer aus. Foto: dpa/Jan Woitas

Eine leichte Herbstbelebung macht sich am Arbeitsmarkt breit. Während die Arbeitslosigkeit in Bund und Land im November sinkt, zieht sie in der Region Trier an. Doch die Ursache ist nicht konjunkturell bedingt. Was der wirkliche Grund dafür ist.